عبدالفتاح البرهان يؤدي القسم رئيسًا للمجلس العسكري السوداني

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان، القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي في السودان. يأتي ذلك بعد إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف تنازله عن رئاسة المجلس وتعيين المفتش العام للجيش عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس.

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