السودانيون يهتفون في يومين سقطنا اثنين

فرحة عارمة في الشارع السوداني بعد تنازل رئيس المجلس العسكري الفريق اول ركن عِوَض ابن عوف: وتعيين الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان. وردد الملايين في ساحة الاعتصام بمحيط القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية؛ هتافات على شاكلة في (يومين سقطنا اثنين)؛ في إشارة الى إسقاط الرئيس عمر البشير ونائبه عِوَض ابن عوف.

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