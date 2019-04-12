قوي الحرية والتغييير يدعو الجماهير الي ساحات الاعتصام

علق قوي اعلان الحرية والتغيير علي قرار تعيين البرهان قائلا انها تطور وانتصار لارادة الجماهير .

كما دعا قوي الحرية والتغيير الشعب السوداني في الأحياء والفرقان والبلدات والمدن والقرى في العاصمة القومية والأقاليم للخروج للشوارع الآن، والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة ومقار حامياتها ووحداتها المختلفة، والبقاء في سوح الاعتصام طوال الليل وعدم مبارحتها.

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