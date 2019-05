وَد مَعرُوف وبن عوف المِنَّهُم خوف

وَد مَعرُوف وبن عوف المِنَّهُم خوف

بقلم : عبد العزيز عثمان سام - 12 أبريل 2109م

أوَّلاً، ما أنا الذى ييأسُ أو يقنطُ من رحمة الله أبداً، ولكن بعد سمَاعِى البيان الأوَّل للجنرال تطهير عرقى وإبادة جماعية عوض بن عوف، بعد انتظار مُستمِر وإلتصاق بجهازِ التلفاز من صباح الرحمن يوم أمس وحتى دلُوكِ الشمس. شعرتُ بدبِيبِ نملٍ فى أطرافِى، وزوجتى التى ظلَّت تُرابِط معى طول اليوم توَفِّرُ لنا ما لذَّ وطَاب من طعَامٍ وشرَاب وتحتفِى وتغَنِّى مع المُعتصِمين من خلالِ التلفاز كأنَّها معَهم، بعد إذاعة البيان الأوَّل إلتصَقت بكرسِيِّها التى كانت تجلسُ عليه لا تحرِّكُ سَاكِناً، خِفتُ عليها، لكِنِّى تمَالكتُ نفسى وخففتُ الأمر لها، وأنَّ الثورَةَ مُستمِرَّة.

. عوض بن عوف (ناظر المدرسة) هو من قتلَ أهل دارفور وأبادهم 2003- 2006م فلن نقبل به إلَّا مُتَّهمَاً ماثِلاً أمام المحكمة الجنائية الدولية بلاهاى- هولندا. وما الفرق بينه وبين عمر البشير الذى يدَّعِى أنه (إقتلعه)؟.

. وفى أوَّلِ يوم سرقَ فيه بن عوف السلطة من سلفِه عمر البشير، أنظر كم قتل وجرح فى مظاهرة مدينة زالنجى 11 أبريل 2019م التى خرجت تنددُ بحُكمِ الكيزان قديم وجديد: فقد جاءَ فى بيانِ نائب رئيس الإدارة العامَّة للنازحِين واللاجئين السيد/ الشفيع عبد الله عبد الكريم بتاريخ الأمس 11 ابريل أنَّه: فى تظاهرَةِ الأمس بمدينة زالنجى نفَّذَ قوات جهاز الأمن والمخابرات مجْزَرة عدِيمة النظِير ضِدّ المتظاهرين حيثُ فى دقائق معدُودة أسقطُوا(6) شهداء و(43) جريحاً.

. والمُلاحظة الجدِيرة بالوقوفِ عندها هى: أنَّ ضحايا تظاهُرة زالنجى أمس الخميس من قتلى وجرحى يزيد عددهم عن ضحايا مظاهرات واعتصام ولاية الخرطوم منذ 6 أبريل 2019م وحتى اليوم، فأعلَمُوا وأشهَدُوا لله.

. وأشهَدُوا: أنَّ الإفرَاطَ فى استخدامِ القوَّة القَاتِلة من الأجهزة الأمنية مع المواطنين العُزَّل فى إقليم دارفور أصبحَ ظاهرة Phenomenon لا تُخطِئها العين. ونكتبُ هنا لنلفِت انتباه الشعب السودانى لهذهِ الظاهرة التى تُفسِّرُ عزُوف المواطنون فى دارفور عن الخروجِ فى تظاهُرَات خلال الثُلثِ الأوَّلِ من هذا العام، لأنَّ حقَّهم فى التعبيرِ والتجَمُّعِ والتظاهُر مُصادَر من حكومةِ "الإنقاذ" الأولى و"الثانية" التى دَشَّنَت يومِها الأوَّل بقتلِ وجرح الأعداد المذكورة أعلاه خلال دقائِق معدُودَة.

. وهذا السُلوك المُمنهَجِ الذى صار ظاهِرَةَ هو مُهَدِدٌ خطير للوحدَةِ الوطنية. ويؤكدُ كلَّ يوم لأهلِ الإقليم أنَّهم مُستهدفون بالقتل، مع سَبقِ الإصرار والترصُّدِ، من هذه الحكومة وهى تبحثُ عن أقل سبب لتوجيه أفواه بنادِقها إلى صدور المواطنين العُزَّل فترْدِيهم قتْلَى، وكل هذا سببه مُغامرات(ود معروف وبن عوف المِنَّهم خوف).

عَلَّقَ أحد الظُرَفَاء على مضامِينِ البيانِ الأوَّل المُتناقِض لعوض بن عوف، قال: (إنه اكثر غباء حين قال: يتم تعطيل الدستور، بَلَّ أصْبعَهُ وقلب الصفحة وقال: والإبقاء على المحكمةِ الدستورية! طيب المحكمة دى بتشتغل بى VPN ؟.)

ذكَاء وظرَافة الشعب السودانى معلوم، وحرام يحكمهم هذه العصابة الغبِيَّة الحَاقِدَة.

. وهناك سؤال مُهِم جِدَّاً: يا بن عوف، أين الرئيس المخلوع عمر البشير؟

الجنرال الإنقلابى فى بيانِه الأوَّل قال أنَّه أعتقلَ عمر البشير ووضعه فى مأمَن! وهناك روايات جدِيرة بالوقُوفِ عندها تفيدُ بأنَّ عمر البشير غادر السودان إلى دولة مجاورة. ولكى يقطعَ الشعبُ الشَكَّ باليقِين، على الجنرال بن عوف وشِيعتِه ود معروف أن يُمَكِّنوا الشعب السودانى من رُؤيَةِ خصمِهم عمر حسن أحمد البشير، لأنَّ البشير ليس مُجرَّد رئيس فاسِد طُردَ قسرَاً عن كُرسِىِّ الحُكم، لا، البشير مُتَّهم مطلوب القبض عليه وتسلِيمِه للمحكمة الجنائية الدولية، فأىِّ تسَتُّر على مُجرِم هارِب من العدالة جريمة، وأىِّ كذب وغش حول مكان وجُود الرئيس المخلوع His where about يقعُ جريمة أخرى، فضلاً عن أنَّه لا يُستسَاغ أن يفتَتِحَ الإنقلابيون الجدد بيانهم الأوَّل بكذبة هكذا، فمن حقِّ الشعبِ الثائر أن يعرفَ مكان الرئيس المخلوع عمر البشير وذلك حقٌّ أصيل لهم، وأنَّ الإنقلابيون الجدد لا يثقُ بهم أحد.

أمَّا الجنرال كمال معروف فقد إستهَلَّ عهده الشُؤم بتسجيل صوتى قبيح المحتوى أساء فيه للشعب السودانى ووصفه بأنه عاجز عن العطاء والإنتاج مع أنِّى أعرف أنَّ القطاعَ الوحيد من الشعبِ السودانى الذى لا ينتج شيئاً ويأكُلُ كل ما ينتجه السودان هى هذه المؤسسة العسكرية التى تُسمَّى الجيش. وأنا لن أعلق بالرد على تسجيل معروف إلا بما نظمه الحبيب ود أبكر شِعراً فى الرد على إفتِاتِ معروف على الشعب السودانى، قال الأستاذ ود أبكر فى قصيدتهِ العصْمَاء:

قال شعبنا ما مُنتج!

وقال دا السبب فى فقرو..

تافِه يزدرى شعبنا العزيز ويحَقْرُو..

عساك يا شعبى عساك عرفتو..

دا نائب ابن عوف العوير وبطانتو..

دا كمال معروف.. عساك عرفتو..

خسِئت انت ورئيسك.. خسئتو..

شعبنا يحفر ويزرع وانتو تسِرقُوا..

يزرع سِمسِمَاتو وفولو وانتو تسِرُقوا..

دُخنو وقمْحُو.. هم الإنتَجُو؟ ولا إنتو؟..

شعبنا يكدح يوماتى.. يحفر بأيديه يمرُق دَهَبَاتو..

وإنتو تسِرقُو..

يربِّى بهايمو.. تملوا بيها كرُوشكم، وفيها تُحُكُوا

وإنتو بدل تساعدوا الشعب

تولعوا فيهو نيرانكم، وتحاربوا

ملايين كتلتوا.. وملايين شرَّدتوا

وكم كم مشروع كان باذِخ شلَّعتُو؟

وين مشروع الجزيرة؟ و وين اخوانو؟

شعبنا بسْألكُم:

وين سِكَكْ حدِيدُو؟ وين بَواخِرُو؟ وين طيرَانو؟

حلفتك بى الله.. لو تعرف ربك

قول لينا إنت، وين انتاجَك؟َ

شكراً ود أبكر أبدعت وكيَّفتنا..

وأسأل الإنقلابيين الجدد: يا معروف ويا بن عوف شن تعرفوا غير كتل الشعب السودانى بالكلاشنكوف وغير ضرب المستشفيات والمساجد والمدارس فى هوامش السودان بأبابيل وأنتنوف؟ بتعرفو أيه غير حرقتوا البلد بالجاز؟.

. والشعب السودانى طلب من الجيشِ أن ينحازَ إليه وينزع الدولة من حكومة البشير ويسلمه للشعب، مش قال ليكم أعملوا انقلاب تقلبوا جلد الحَيَّة وتجونا بحكومة انقاذ (نيولوك)، يعنى الفرق شنو بينكم وبين بِشَّة؟.

لذلك أجد أن هؤلاء الإنقلابيون الجدد يفتقرون إلى الوطنية، فأعطاهم شبابُ الثورة درُوساً كثِيفة فى الوطنية.

وفى الختام: من إنجازات الثورة تحقيق الأهلية الكاملة للمرأة السودانية كنداكة وميرم تهز وترو، قادت وخاضت أشرع المعارك وألهمت وألهبت المشاعر فإنتصرت الثورة. فأشهد أن المرأة السودانية قد حققت مقاصد الأغنية الوطنية "يا عزَّة قومى" للشاعر عبد الله أبوقرون بنسبة 100% وأهدى كنداكات وميارم وطنى العزيز أبيات منها:

(يا سَهْمَنا ويارُمْحَنا، يا دِرع فى صَدْرِ البَطَل.. يا زَرْعَنا ويا قَمْحَنا ويا خَطْ دِفاع ما نبْسَحِب، يا رَآية فى جَيشِ الفتَى المَهَدِى الإمَام، مُنتصْرَة دَائِما مَهْمَا طَال بيهَا الوَهّنْ والإنْهِزَام. منسُوجَة بالصَبرِ الحَدِيد، مَحْجُوبَة بالرَأىِ السَدِيد، حافِّيها رُوح (دِقِنة) العَنِيد، مَخْضُوبَة بدَمِّ الشَهِيد. مَوْلُودَة فى بَائين وَلَآم، حَامِيها (توْرَاً شَينْ) أَغَرّ.. عَجَمُوا السِهَام ألفِى الجُرَاب، سَهمُوا السَلِيط كان الأمَرّ.. سِمْعُوا الكَلَام، قولُهُ الصَوَاب، كان مُبتَدَأ وكانَ الخَبَر.. فى الفَرْوَة كان حُسنُ الخِتَام.

يا بَاحَة فى أعنَف زِحَام، يا بدْر فى أطوَل ظَلَام، يا ضَحْكَة إعْتَرضت طريق زَولَا زَمَان، هَجَرَ الضِحِك والإبتِسَام، يا كلمة جَات لزُول وَجَمْ، غلبُو الكَلَام، وأَضْحَى الكَلَام مَوْكِب قَصِيد، وهُتَاف شَدِيد، من جِيل جَدِيد رَآفِع شِعَار،

يا عَزَّة قُومِى، ما تَسْمَعِى الهَمْسَ البقُول: يا أمَّة نُومِى، إسْتيِغِظِى وفِكِّى الحِصَار، وإتْوَشَّحِى الأمْجَاد إزَآر، أرْمِى الجِمَار، عَدِّى البِحَار ما تْغْرَقِـــى، فى اللُجَّة عُوُمِى.. وكان فِتِر عَزْمِك وخَآر..إسْتلهِمى الرُوح من جَنَاك وَدَّ النُّجُومى).

وتسقط بس لو جيت ألف مرَّة بألفِ وَجهِ جدِيد.