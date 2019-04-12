بعد قليل.. البرهان يوجه كلمه للشعب السوداني

يلقي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الجديد، بعد قليل، بيان للشعب السوداني.
ويعد ذلك الظهور الأول لبرهان، بعد دقائق من توليه رئاسة المجلس العسكري.
وكان اعلن الفريق اول ركن عوض ابن عوف، في بيان تلفزيوني، تنازله عن منصبه رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ واختار الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بديلاً له.
كما اعفي ابن عوف نائبه في المجلس الفريق اول كمال عبد المعروف.
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