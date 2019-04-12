"المهنيين السودانين" تنحي عوف انتصار لإرادة الشعب

وتنحي بن عوف منذ قليل، عن المجلس العسكري وتم اسناده لعبد الفتاح البرهان، وجاء ذلك بعد يومان من عزل البشير عن رئاسة البلاد. علق تجميع المهنيين السودانين، علي قرار بيان عوض بن عوف بتنحيه عن منصب رئيس المجلس العسكري واسناده لعبد الفتاح البرهان، انتصار لإرادة الشعب السوداني.

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