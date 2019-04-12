ارتياح كبير في الشارع السوداني بعد اختيار البرهان رئيس للمجلس العسكري

قوبل اختيارالفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيسا المجلس العسكري الانتقالي؛ بارتياح كبيرمن ملايين السودانيين الذين اعتصموا لسبعة ايام متتالية في محيط القيادة العامة لقوات الجيش بالخرطوم. وسجل عبدالفتاح زيارة الى ساحة الاعتصام ظهر اليوم الجمعة ؛ حيث تدافع الآلاف لتحيته؛ وطالبوه بالانحياز الكامل للقوات المسلحة لمطالب الشعب. وجاء البرهان الى المنصب بعد تنازل الفريق اول ركن عوض ابن عوف الذي قوبل برفض كبير. وقبل ان يؤول اليه منصب رئيس المجلس شغل البرهان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية؛ وقائد القوات البرية السابق. ويعتبر البرهان المشرف على القوات السودانية في اليمن بالتنسيق مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي.

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