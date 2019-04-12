معلومات لا تعرفها عن "البرهان" رئيس المجلس العسكري الجديد

أعلن وزير الدفاع السوداني، رئيس المجلس الانتقالي العسكري، عوض بن عوف، استقالته عن منصبه، وتولي المفتش العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفاً له، كما أعلن بن عوف، استقالة نائبه الفريق كمال عبد المعروف الماحي، وذلك في بيانً رسمي بثه التلفزيون السوداني، منذ قليل.

رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الجديد، هو المفتش العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي عينه البشير، نهاية فبراير العام الماضي، ضمن تغييرات عسكرية واسعة داخل صفوف القوات المسلحة.

وقد تردد اسمه في بادئ الأمر كمرشح لإعلان البيان الأول للجيش ورئاسة المجلس العسكري الانتقالي، في ظل الأنباء الأولى عن إطاحة الجيش بعمر البشير.

من هو المفتش العام للقوات المسلحة السودانية؟

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هو قائد القوات البرية السابق، والمشرف على القوات السودانية في اليمن، المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية بها، أصدر الرئيس البشير قراراً بتعيينه وترقيته إلى من رتبة الفريق الركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان إلى رتبة الفريق أول، وعينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، في 27 فبراير 2018.

وعاش البرهان أكثر حياته مؤخراً متنقلاً ما بين دولتي "اليمن، والإمارات".

وأكثر ما يميزه عن بقية رجال البشير إنه غير مطلوب على ذمة أية قضايا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كبقية رجال البشير.