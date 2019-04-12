رئيس المجلس العسكري الفريق ابن عوف يتنازل عن منصبه

اعلن الفريق اول ركن عوض ابن عوف تنازله عن منصبه رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ واختار الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان بديلاً له. كما اعفي ابن عوف نائبه في المجلس الفريق اول كمال عبد المعروف.

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