الربيع العربي قادم… ولكن بنكهة اكثر طيبا.. بقلم محسن القزويني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ياتي الربيع العربي هذه المرة على شاكلة اخرى غير الصورة التى اتى بها عام ( 2011 ) .

في هذه المرة جاء الربيع محملا بحراك جماهيري خالص سواءا في الجزائر او السودان ، وليس بمخطط دولي ولا بتنفيذ اطراف محلية ممولة بارادات اجنبية.

في ربيع ( 2011 ) سقط الحكام لكن ظلت الانظمة ، لان الحراك يومذاك لم يتجاوز تغيير الوجوه وتبديل الاقنعة . وقد سالت دماء كثيرة ودمرت مدن وقرى عديدة وتبددت اموال طائلة ، وكانت حصيلة ذلك الربيع ظهور داعش واخواته في البلدان التي شهدت الرياح العاصفة ، فكان للارهاب صولة و للارهابيين دولة وسيطرة على بعض المدن والقرى في سوريا والعراق وليبيا.

ولم ينته ذلك الربيع الا بعد ان تم قتل اعداد كبيرة من الارهابيين الذين صبغوا البلاد العربية بلون الدم القاني.ولازال البعض منهم في الجحور والثغور والكهوف والصحاري ينشطون كالذئاب العاوية بحثا عن فرائسهم الليلية.

لقد دفعت الشعوب العربية ثمن الربيع السابق باهضا لكنها تخلصت من الفطريات الضارة واصبحت اليوم اقدر على التغيير بارادة حرة بدون وصاية من احد وبدون تدخل من قوى اجنبية بل وحتى بدون ان يراق قطرة دم واحدة.

فقد استطاع الشعب الجزائري ان يزيح عبد العزيز بوتفليقة بدون اراقة قطرة دم واحدة وتمكن الشعب السوداني من ان يطيح بعمر البشير بعدد من الشهداء لا يعدون بعدد الاصابع.

لان الربيع هذه المرة جاء ربيعا حقيقيا ، فالشعب هو صاحب التغيير و شعاره السلم وهدفه العدل.

لقد استفادت الشعوب العربية من تجارب 2011 و قررت ان يكون حراكها سلميا مائة بالمائة دون اراقة الدماء ، وقررت ايضا ان لا تمضي خلف الشعارات البراقة التي تخفي تحت بريقها اهدافا هدامة واجندات اجنبية لا تريد الا مصالحها حتى لو ادى ذلك الى سفك الدماء وهدم البيوت وتهجير الملايين.

فربيع ( 2019 ) حراك شعبي بامتياز انطلق هذه المرة من معاناة الشعوب ، من رغيف الخبز الذي كان سببا لانتفاضة السودان من القرى والارياف لتعم كل المحافظات مطالبا بلقمة العيش ثم الكرامة والحرية . وانطلقت الى الجزائر وما ان هدأت قليلا في السودان حتى عادت من جديد بعد الاطاحة ببوتفليقة لتعيد الكرة مرة اخرى بعمر البشير حتى الاطاحة به اخيرا في الخميس الحادي عشر من ابريل من عام 2019 والذي سيصبح يوما تاريخيا في حياة الشعب السوداني والشعوب العربية. مثلما كان يوم الثلاثاء الثالث من ابريل من عام 2019 يوما تاريخيا في حياة الجزائريين.

لقد اشتركت الانتفاضتان في قواسم متشابهة ووضعت الشعبين على سكة واحدة وهي:

الحراك السلمي… فالسلمية ليست شعارا بل هي ممارسة حقيقية فعبرها استطاع الشعبان الجزائري والسوداني ان يقتطفا ثمار انتفاضتهما بوقت قياسي وان يحققا اهدافهما بجهد قياسي ايضا . وبالسلمية استطاعا ان ينتزعا من الانظمة الحاكمة سلاحهما الفتاك ويعطلا آلة القمع و الارهاب.

الزخم الطلابي…. فقد لوحظ في الانتفاضتين الكثرة العددية للطلبة المشاركين في الانتفاضة ، وهذا ما يؤكد لنا الدور المهم الذي يلعبه الطلاب في عملية التغيير الاجتماعي فشريحة الشباب الواعية هي التي استمرت وواصلت في دفع عجلة الانتفاضة حتى الرمق الاخير. لم تعبأ بشعارات التراخي وهي لا تحركها المصالح المؤقته وسياسات الترغيب التي تمارسها السلطات في العادة بغية انهاء الحراك ، فعلى رغم المعوقات و التهديدات ظل الطلبة يواصلون مسيرتهم حتى الوصول الى كامل اهدافهم.

شريحة المحجبات…. كان للمرأة المحجبة في الانتفاضة الدور الكبير في استمرارها اذ شاركن اخوتهن الشباب جنبا الى جنب غير خائفات ولا مترددات وخرجن يطالبن بحقوقهن ولقين كل الاحترام والثناء من بقية الشرائح المنتفضة ، وهذا ما يذكرنا بحالات التحرش التي تعرضت لها بعض المصريات في ساحة التحرير بالقاهرة ابان الانتفاضة المصرية و التي اثرت في مساهمة المرأة المصرية في الحراك الشعبي.

مشاركة النقابات والحمعيات و المنظمات و كل شرائح الشعب الذي هب وقفة رجل واحد مساهما في الانتفاضة فكانت ثورة حقيقية يشارك فيها العامل والفلاح و الفنان والرياضي و الطبيب والمهندس والموظف وحتى الجندي والشرطي حيث انهم وجدوا انفسهم في قلب الاحداث مصطفين الى جانب بقية شرائح المجتمع.

وبهذه الجموع الغفيرة المتضامنة تكاملت عناصر الانتفاضة وهذا اهم اسباب الانتصار، فاذا قرر شعب ما ان يهب هبة رجل واحد يكتب الله له النصر، وهذا ما تحقق للشعبين بازاحته لكابوس جثا على صدره لعقود من الزمن وسيواصل طريقه باذن الله وصولا الى كامل اهدافه في ازاحة النظام بعد ازاحة الرؤوس ، اذ تحاول الانظمة ان تنتج نفسها باشكال مختلفة وبدائل متنوعة تحت ذريعة الفترة الانتقالية وتحت يافطة الانتخابات القادمة حفاظا على موقعها من السقوط، وهو اغلى درس تاخذه الشعوب العربية الاخرى التي تنتظر ربيعها ، القادم اليها بالازهار والرياحين.

فالحقيقة الصارخة تقول ايضا ان الشعوب تعمل كالاواني المستطرقة ايضا.