العرب وإطاحة البشير.. ثلث بين التأييد والأمنيات وثلثان في صمت…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رغم مرور يوم كامل على عزل الجيش السوداني للرئيس عمر البشير، وتسليم السلطة إلى مجلس عسكري انتقالي، جاء الموقف العربي السياسي محدودًا، يمثله ثلث يؤيد ويتمنى، وثلثان في صمت لم تتضح أسبابه.

وقالت الجامعة العربية التي تمثل 22 دولة، الجمعة، إنها تأمل في تحقيق توافق بالسودان، وتحلي الجميع بالحكمة والتمسك بالحوار السياسي.

بينما علقت 6 دول فقط من دول الجامعة العربية على المشهد السوداني، أبرزها مصر، وغابت السعودية حتى الساعة 14:30 (ت.غ) من مساء الجمعة.

مصر التي أطاح رئيسها الحالي وزير دفاعها السابق، عبد الفتاح السيسي، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا صيف 2013، كانت الأكثر وضوحًا في وصف الجيش السوداني بأنه وفي .

بينما ركزت أغلب الدول العربية الخمسة التي علقت بخلاف مصر على أمنيات بتحقيق الاستقرار والنأي بالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية.

والخميس، أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين، وإعمال حالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وفرض حظر التجوال لشهر.

وبحسب بيانات وتصريحات، للدول الستة المعلنة حتى الآن، جاء رصد الأناضول كالتالي:

1- مصر

أكدت مصر، في بيان عن ثقتها الكاملة في قدرة الشعب السوداني الشقيق وجيشه الوطني الوفي على تجاوز تلك المرحلة الحاسمة وتحدياتها .

ودعت القاهرة المجتمع الدولي إلى دعم خيارات الشعب السوداني، وما سيتم التوافق عليه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة .

2- البحرين

قالت البحرين، في بيان إنها تتابع بـ اهتمام شديد التطورات الراهنة التي يشهدها السودان، مشيرة إلى تطلعها لتجاوزه هذه المرحلة الحاسمة .

وشددت على موقف المنامة الداعم للسودان ولكل ما فيه الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني .

3- موريتانيا

وزير الثقافة المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم، قال إن بلاده تتفهم تطلعات الشعب السوداني القادر على تجاوز أمته بالحوار .

وأفاد ولد محم في مؤتمر صحفي، أن نواكشوط تعتبر التطورات التي حدثت في السودان شأنا داخليا ;.

4- قطر

ناشدت قطر في بيان الأطراف الفاعلة في السودان، إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني ومطالبه العادلة في الحرية والعدالة.

فيما دعت الدوحة إلى حقن دماء أبنائه واتباع الوسائل السلمية والحوار البناء سبيلا لإدارة العملية السياسية ، وطالبت جميع القوى الإقليمية والدولية بـ دعم وحدة وتماسك السودان .

5- تونس

تونس في بيان لوزارة الخارجية، أعربت عن أملها في تحقيق انتقال سلمي للحكم يلبي تطلعات الشعب السوداني المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والتنمية.

وشددت على ضرورة احترام إرادة الشعب السوداني وخياراته وطموحه إلى مستقبل أفضل.

6- الأردن

الأردن أكد عبر بيان لوزارة الخارجية، على أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة.

وتأتي قرارات الإطاحة بالبشير وتسلم مجلس عسكري للسلطة، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2018، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام، وأسفرت عن سقوط عديد من القتلى والجرحى.

وأمس أعلنت شركات طيران في مصر والسعودية والإمارات، تعليق رحلاتها من وإلى السودان، في أعقاب عزل الرئيس السوداني عمر البشير، وغلق المجال الجوي للبلاد.