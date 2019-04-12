“مجتهد” يكشف عن مبادرة “فاجرة” قدّمها أمير الحدود الشمالية لـ”ابن سلمان”…. فوافق عليها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المغرّد الشهير عبر موقع “تويتر”، “مجتهد”، أن أمير الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، قدّم مبادرة لوليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، لتحويل حفل تخريج جامعة الحدود الشمالية الذي يقام بعد أيام إلى حفل مختلط.

ووصف “مجتهد” تلك المبادرة التي قدّمها “بن سلطان” بـ”الفاجرة”.

وأضاف “مجتهد” في تغريدةٍ له، الجمعة، أنّ “ابن سلمان” أمرَ بتوجيه إنذار لمن يمكن أن يعترض من الأعيان وشيوخ القبائل وأولياء الأمور بعقوبة صارمة.

وتسائل “مجتهد”: “ترى هل سيعترض أحد؟”.وأعلنت جامعة الحدود الشمالية أن الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الحدود الشمالية، سيرعى فعاليات حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من طلاب وطالبات جامعة الحدود الشمالية، يوم الاثنين 15/4/2019م، في تمام الساعة التاسعة مساءً في مدينة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بمدينة عرعر.

وأكدت الجامعة أن الحفل سيكون موحداً لخريجي وخريجات الجامعة، حيث تم وضع الترتيبات اللازمة .