رسميا…الكاف يؤجل مباراة الهلال والنجم الساحلي

الخليج 365 :

كشف الدكتور حسن أبو جبل، الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، أن اتحاده تسلم ظهر أمس خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يفيد فيه بتعليق مباراة الهلال والنجم الساحلي، المقرر لها بعد غد الأحد على ملعب الجوهرة الزرقاء في إياب ربع نهائي الكونفدرالية، على أن يفيدهم بالتاريخ الجديد خلال الساعات القادمة، وجاء هذا التأجيل بسبب التحول السلمي الذي حدث في السلطة بالسودان بعد عزل الرئيس عمر البشير وحكومته وتولي الجيش لمقاليد الأمور في البلاد.

ومن جانبها أعلنت إدارة النجم الساحلي حسب صحيفة آخر لحظة أمس الخميس، أنها تلقت خطاباً رسمياً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، يفيد بتأجيل مباراة إياب ربع نهائي الكونفدرالية التي كانت مقررة بين الفريق التونسي ومضيفه الهلال السوداني الأحد المقبل. وأوضح النجم الساحلي في بيان أنه تم تأجيل اللقاء إلى وقت لاحق، بسبب الأحداث الجارية في السودان.

وعلمت المصادر أنه تقرر إجراء المباراة يوم 22 أبريل الجاري، بالعاصمة المصرية القاهرة بعدما طلبت إدارة الهلال السوداني من الكاف تأجيلها. وقام الكاف بإخطار طاقم المباراة بتأجيلها وسيتم إخطاره في وقت لاحق بالتاريخ والمكان الجديد.