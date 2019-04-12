القبض على الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لـ”أبراج كابيتال” الإماراتية بسبب اتهامات أميركية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت واشنطن القبض على الرئيس التنفيذي والمدير الشريك لشركة الاستثمار المنهارة “أبراج كابيتال”، بسبب اتهامات وجهتها لهما أمريكا بالاحتيال على مستثمرين، من بينهم مؤسسة “غيتس”.

وقالت مساعدة وزير العدل الأمريكي أندريا جريسوولد، إن مؤسس “أبراج كابيتال” ورئيسها التنفيذي عارف نقفي، قبض عليه في بريطانيا الجمعة الماضي، في حين ألقي القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك، أمس الخميس.

وأضافت أن الشركة (مقرها دبي) قدمت نفسها كشركة رائدة في مجال الاستثمار الذي يعزز التقدم الاجتماعي، وذلك من خلال ضخ أموال في مستشفيات في دول نامية على سبيل المثال، لكن “في الحقيقة، أبراج شاركت في احتيال كبير”.

ويقول ممثلو الادعاء إن نقفي وعبد الودود كذبا منذ عام 2014 وحتى انهيار الشركة بشأن أداء صناديق أبراج، مضخمين قيمتها بما يزيد على نصف مليار دولار، وفق ما ذكرت وكالة “ويترز”.

وأضافوا أن نقفي وعبد الودود تسببا في إساءة استخدام “مئات الملايين” من أموال المستثمرين، إما لإخفاء نقص السيولة أو لتحقيق منفعة شخصية لهما أو لشركائهما.

و”أبراج كابيتال” أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.