ضباط إماراتيون يصلون مطار “بنينه” في بنغازي للقيام بهذه المهمة الخبيثة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر عسكرية عن أن ضباطا اماراتيين قدموا من ابوظبي الى مطار “بنينه” في بنغازي بليبيا.

وأشارت المصادر الى أن الضباط الإماراتيين جاؤوا بهدف تسيير طائرات بدون طيار لمليشيات خليفة حفتر.

وفي جديد التطورات الميدانية في ليبيا، تجددت الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

و قال مسؤولون موالون للحكومة الليبية المعترف بها دوليا إن أكثر من 190 من عناصر حفتر أسِروا خلال هجومهم على العاصمة طرابلس.

وأفادت مصادر عسكرية بأن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف الطرفين جراء الاشتباكات التي جرت جنوب العاصمة، خاصة في محور عين زارة جنوبي طرابلس.

من جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن المصادر ذاتها أن 116 من جنود حفتر أسروا في الزاوية غرب طرابلس، بينما احتجز 75 آخرون في عين زارة على المشارف الجنوبية للعاصمة، مشيرة إلى أنه سُمح للصحفيين بتصوير بعض الجنود المحتجزين.

يأتي ذلك بينما خلفت المعارك التي ازدادت ضراوتها حول العاصمة الليبية طرابلس بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني، 56 قتيلا خلال أسبوع بحسب منظمة الصحة العالمية.