حميدتي يعتذر عن المشاركة في المجلس العسكري

الخليج 365 :

اعتذر قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان حميدتي، عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي برئاسة عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس الأول.

وقال حميدتي، اليوم الجمعة، إن قواته ستظل جزءا من القوات المسلحة وستعمل على وحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان، وأضاف أن قواته ستبقى منحازة لخيارات الشعب بكل أطيافه.

Advertisements

جاء ذلك بعد أن أعلن انحيازه للشارع السوداني في مطالبه بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية.

وقال حميدتي في تعميم صحفي أصدره في ساعة مبكرة من صباح اليوم، إن قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني، وطالب قيادة تجمع السودانيين المهنيين (تجمع نقابي غير رسمي) ورؤساء الأحزاب المختلفة وقادة الشباب، لفتح باب الحوار والتفاوض للوصول لحلول ترضي الشارع السوداني وتجنب البلاد الانزلاق نحو الفوضى.

وأعلن وزير الدفاع السوداني الخميس، الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل “مجلس عسكري انتقالي” يتولى إدارة الحكم لمدة عامين.