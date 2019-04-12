المجلس العسكري: لن نُسلّم البشير لأية محكمة خارجية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد المجلس العسكري الانتقالي عدم تسليم الرئيس السابق عمر البشير لأي محكمة خارجية التزاماً بقيم السودان وموروثاته. وقال رئيس اللجنة السياسية المكلفة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عمر زين العابدين، إن البشير معتقل في مكان آمن.

وأضاف زين العابدين في مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الدفاع في الخرطوم، يوم الجمعة، “لن يتم تسليم أي سوداني حتى المتمردين المطلوبين للخارج خلال فترة حكم المجلس، إلا إذا كان للحكومة المقبلة رأي آخر”.

وقطع بأنه ستتم محاكمة البشير ومحاسبته في محاكم داخلية وذلك ليس انحيازاً له وإنما انحيازاً للسودان وقيمه.

وقال “لن نقبل أي مزايدات في ذلك”، وأقر باعتقال كل المسؤولين التنفيذيين في الحكومة السابقة.

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وأكد حرص المجلس على العمل على تحقيق مطالب المحتجين، متعهداً بتقديم كل من يثبت تورطه في قضية للعدالة لمحاكمته.

تجاوز الأزمات

و“

رئيس اللجنة السياسية يصف ردود الفعل المحلية والدولية بأنها إيجابية،ويقول أنهم سيواصلون اتصالاتهم مع المجتمع الدولي لتوضيح هذا التغيير الذي تابع كل العالم ظروفه،واقتنع بحرص المنظومة الأمنية والعسكرية على حقوق المواطنين وممارسة حقهم في حرية التغيير السلمي

“

شدد زين العابدين على أن التغيير الذي جرى في البلاد ليس انقلاباً وإنما جاء استجابة لرغبة المواطنين الذين طالبوا بضرورة التغيير لتجاوز الأزمات التي تعاني منها البلاد.

وأوضح أن الهدف الرئيس للتغيير هو حفظ الأمن وسلامة البلاد ومنع أي انفلات أمني يقود البلاد إلى الفوضى والتشرذم.

ولفت إلى أن قرار التغيير لم يكن قرار فئة أو مجموعة، وإنما كان قرار المؤسسات الأمنية والعسكرية صاحبته مشاورات مع القوى السياسية كافة حتى المعارضة للعبور بالبلاد وتجاوز أزماتها ومشكلاتها.

ووصف رئيس اللجنة السياسية ردود الفعل المحلية والدولية بأنها إيجابية، وأنهم سيواصلون اتصالاتهم مع المجتمع الدولي لتوضيح هذا التغيير الذي تابع كل العالم ظروفه، واقتنع بحرص المنظومة الأمنية والعسكرية على حقوق المواطنين وممارسة حقهم في حرية التغيير السلمي.