مقتل اثنين من إرهابيين حاولوا استهداف نقطة أمنية في جنوب سيناء

الخليج 365:

أعلن الجيش المصري نجاح قوات الأمن في إحباط هجوم إرهابي استهدف كمين عيون موسى الأمني وتمكنت بحرفية من التصدى للعناصر الإرهابية المسلحة.

وبحسب صفحة وزارة الداخلية المصرية، حاولت تلك العناصر الإرهابية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 12 أبريل/ نيسان استهداف نقطة التفتيش الأمني في عيون موسى.

وأضافت الداخلية أن “القوات بادرت بالتعامل على الفور مع العناصر الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، مما أسفر عن مصرع اثنين من المنفذين عثر بحوزة أحدهم على حزام ناسف كان معدا لاستهداف قوة نقطة التفتيش”.

وتابعت أنه “تم الدفع بالتعزيزات الأمنية والدعم اللوجستي اللازم لموقع الكمين وفرض سيطرة أمنية محكمة بالمنطقة المحيطة والقيام بعمليات حصار وتمشيط واسعة لضبط باقي العناصر الإرهابية الهاربة”.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أكدت يوم الثلاثاء 9 أبريل/ نيسان مقتل 4 أفراد من الأمن و3 مواطنين وإصابة 26 آخرين بتفجير انتحاري وقع اليوم في منطقة السوق في الشيخ زويد شمالي سيناء.