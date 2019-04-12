بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس الدولة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون، على إعادة انتخابه رئيسا لمجلس الدولة.

وجاء في نص رسالة الرئيس بوتين والتي نشرت موقع الكرملين الرسمي: “عزيزي السيد كيم جونغ أون، أرجو أن تتقبلوا تهاني المخلصة على إعادة انتخابكم رئيسا لمجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وأضاف بوتين: “أنا واثق من أن عملك في أعلى منصب حكومي سيواصل تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار بين بلداننا وشعوبنا، وتعزيز السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية”.

كما أكد بوتين مجددا استعداده للعمل مع الزعيم الكوري الشمالي في القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وكوريا الشمالية قد بدأت في عام 1948، حيث كان الاتحاد السوفياتي أول دولة اعترفت بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في 12 تشرين الأول/أكتوبر عام 1948.

وهنأ زعيما كوريا الشمالية وروسيا الاتحادية، كيم جونغ أون وفلاديمير بوتين، العام الماضي 2018، بعضهما بعضا بمناسبة الذكرى الـ 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.