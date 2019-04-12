الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ردية حاسمة على تهديدات ترامب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وضعت المفوضية الأوروبية، قائمة بواردات أمريكية تصل قيمتها إلى 20 مليار يورو، حيث قد يتم فرض رسوم جمركية عليها، وفقا لدبلوماسيين، بعد نزاع بين الجانبين بشأن دعم صناعة الطائرات‭‭‭‭‬‬.

وستكون إجراءات الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالشكوى التي قدمها التكتل إلى منظمة التجارة العالمية بشأن دعم شركة “بوينغ” الأمريكية لصناعة الطائرات، وفق وكالة “رويترز”.

هذا ويتم انتظار لجنة التحكيم لتقوم بتعيين القيمة النهائية لإجراءات الرد امحتملة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية على منتجات من الاتحاد الأوروبي قيمتها 11 مليار دولار بسبب ما تعتبره واشنطن دعما مجحفا يمنح لشركة “إيرباص” الأوروبية لصناعة الطائرات. المادة السابقة الأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء نحو 1500 لاجئ ومهاجر محاصرون في طرابلس المقالة القادمة بوتين يهنئ زعيم كوريا الشمالية بإعادة انتخابه رئيسا لمجلس الدولة

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