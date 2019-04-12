بالفيديو : أبرز ما جاء في مؤتمر رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي

عقد رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عمر زين العابدين، جلسة مع وسائل الإعلام والصحفيين، اليوم الجمعة، للرد على التساؤلات والاستفسارات المُتعلقة بالفترة الانتقالية عقب تنحي الرئيس عمر البشير، وتسلم القوات المسلحة الحكم.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 يشهد السودان احتجاجات شعبية بُمشاركة مختلف فئات الشعب، منذ ديسمبر الماضي، انطلقت بادئ ذي بدء للتنديد بنقص المواد الغذائية وارتفاع الأسعار، ثم تحوّلت إلى تظاهرات شعبية تُطالب في المقام الأولى إلى تنحّي البشير الذي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب.

وفيما يلي أبرز ما جاء في الجلسة:

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. مطلقو النار على المتظاهرين سيقدمون إلى القضاء

. لم نقم بانقلاب لكننا استجبنا لرغبة الشعب السوداني

. عُمر البشير الآن متحفّظ عليه

. القوى السياسية لم تكن ترغب بالحوار قبل التغيير لذلك سرنا في هذا الاتجاه

. اللجنة الأمنية مخولة الكشف عن أسماء رموز النظام التي اعتقلت أو ستعتقل

. البلاد ستدار في المرحلة الراهنة من خلال المراسيم

. ردود الفعل الخارجية على التطورات في البلاد كانت إيجابية

. الشعب تظاهر أمام مقر قيادة الجيش ليطلب منا استلام السلطة فاستلمناها

. نحن أبناء سوار الذهب وسنسلم السلطة لحكومة مدنية

. لن نسمح بالفوضى وسنواجهها بكل حسم

. القوات المسلحة لن تحيد عن تحقيق مطالب المعتصمين

. وزير الدفاع سيكون من القوات المسلحة والمجلس سيشارك باختيار وزير الداخلية

. سنرعى الحوار من دون أن نتدخل بين القوى السياسية

. الحوار لن يستثني حزب المؤتمر الوطني

. لو تحقق الأمن والاستقرار في مدة أقل من عامين سيتم تقليص فترة المرحلة الانتقالية

. حددنا مدة السنتين للمرحلة الانتقالية كحد أقصى بناء على التجارب السابقة

. لا نملك حلولا للوضع الاقتصادي المتردي منذ 30 عاما

. اللجنة السياسية ستتولى إدارة الحوار مع القوى الداخلية والخارجية

. الأولوية هي للأمن والاستقرار

. لن نملي أي حل على المواطنين ومهمتنا الأساسية تأمين ظروف لحوار حضاري وسلمي

. الحلول السياسية يقدمها المعتصمون والأحزاب السياسية

. مهمتنا الأساسية حفظ أمن واستقرار البلاد ولن نسمح بأي عبث

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .