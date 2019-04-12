مندوب السودان بمجلس الأمن: ما يحدث في السودان شأن داخلي

أكد مندوب السودان، ياسر عبد السلام، في مجلس الأمن، اليوم الجمعة، أن قرارات المجلس العسكري الانتقالي الذي عزل أمس الخميس الرئيس عمر البشير “جاءت استجابة لمطالب الشعب السوداني”.

وشدد المندوب خلال جلسة لمجلس الأمن على أن “المجلس العسكري سيكون راعياً للحكومة المدنية ولن يحكم البلاد”، معتبراً أن “ما يحدث في بلادنا شأن داخلي خالص”.

ودعا عبد السلام في المجلس المجتمع الدولي “لدعم عملية الانتقال السياسي” في بلاده.

كما قال سفير السودان لدى الأمم المتحدة إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان “لن يحكم، بل سيكون ببساطة الضامن لحكومة مدنية سيتم تشكيلها بالتعاون مع القوى السياسية والأطراف المعنيين”.

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وأضاف بحسب العربية نت “يمكن إلغاء تعليق الدستور في أي وقت، كما يمكن تقليص الفترة الانتقالية حسب التطورات على الأرض واتفاق الأطراف المعنيين”.

وكان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، قد أعلن في بيان تلاه الخميس، أن اللجنة الأمنية العليا قررت “اقتلاع” النظام الحاكم، واعتقال البشير والتحفظ عليه وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة سنتين، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

كما أكد حل مجلس الوزراء ومؤسسات الرئاسة من نواب ومساعدين، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات وتكليف الولاة ولجان الأمن بتسيير شؤون المناطق. إلى ذلك أعلن تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان لعام 2015.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .