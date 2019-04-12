إنفانتينو يغيب عن قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر

اعتذر السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن عدم حضور حفل قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019، المقرر مساء اليوم في القاهرة.

يشار إلى أنه يقام مساء اليوم الجمعة، حفل سحب قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 32، التي تنطلق على أرض مصر يوم 21 يونيو/ حزيران المقبل.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 في وقت سابق، وجود تنسيق مع كامل الجهات المعنية والجهات الأمنية لتأمين حفل القرعة، وتنطلق منافسات نهائيات كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو المُقبل على ملعب القاهرة الدولي.

وقبل الحفل يتم التجول بكأس البطولة في شوارع القاهرة على متن حافلة مكشوفة يحمله الكاميروني سونج، أسطورة دفاع الأسود، الذي حضر إلى مصر أمس الخميس.

يشارك في عملية سحب القرعة الإيفواري ديدييه دروجبا والنيجيري إيمانويل أمونيكى والمغربي مصطفى حجي والسنغالي الحاج ضيوف، بجانب المصري أحمد حسن.