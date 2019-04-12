يشار إلى أنه يقام مساء اليوم الجمعة، حفل سحب قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية في نسختها رقم 32، التي تنطلق على أرض مصر يوم 21 يونيو/ حزيران المقبل.
وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا 2019 في وقت سابق، وجود تنسيق مع كامل الجهات المعنية والجهات الأمنية لتأمين حفل القرعة، وتنطلق منافسات نهائيات كأس الأمم الأفريقية يوم 21 يونيو المُقبل على ملعب القاهرة الدولي.
وقبل الحفل يتم التجول بكأس البطولة في شوارع القاهرة على متن حافلة مكشوفة يحمله الكاميروني سونج، أسطورة دفاع الأسود، الذي حضر إلى مصر أمس الخميس.
يشارك في عملية سحب القرعة الإيفواري ديدييه دروجبا والنيجيري إيمانويل أمونيكى والمغربي مصطفى حجي والسنغالي الحاج ضيوف، بجانب المصري أحمد حسن.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفانتينو يغيب عن قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.