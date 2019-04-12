أعلن الأردن غداة إعلان الجيش السوداني، عزل رئيس البلاد عمر حسن البشير واعتقاله، عن وقوفه إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في خياراته.
وأشارت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها إلى أن "المملكة تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة وتؤكد أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق".
وأكدت الوزارة "وقوف الأردن إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق".
وشهد السودان أمس انقلابا عسكريا أطاح بالرئيس عمر البشير ونقل السلطة للمجلس الانتقالي العسكري لمدة عامين، كما أعلن الجيش حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وتعطيل الدستور، وانطلاق مرحلة انتقالية مدتها عامان.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يعلق علي عزل البشير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.