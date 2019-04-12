الجزائري خير الدين زطشي رئيسا جديدا لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم

تولى خير الدين زطشى، رئيس الاتحاد الجزائرى، منصب رئيس اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم اليوم الجمعة خلفاً للتونسى وديع الجرىء، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية. وعقد اتحاد شمال أفريقيا اجتماعاً اليوم بالقاهرة على هامش إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32 التى تستضيفها مصر الصيف المقبل، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى فى تاريخ المسابقة. وعقد اجتماع اتحاد شمال أفريقيا فى حضور هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسى، وفوزى لقجع رئيس الاتحاد المغربى، وجمال الجعفرى رئيس الاتحاد الليبى، بالإضافة إلى إلى خير الدين زطشى رئيس الاتحاد الجزائرى. جدير بالذكر أن اتحاد دول شمال أفريقيا يعين رئيساً كل ثلاث سنوات بالتناوب.

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