داعية سلفي: السودان سيسلم الإخوان الهاربين لمصر قريبًا

قال سامح عبد الحميد حمودة، الداعية السلفي، إن السودان ستسم الإخوان الفارين إليها قريبا إلى مصر عقب عزل الرئيس السوداني عمر البشير.
وأشار حمودة في تصريحات خاصة لـ"المصريون":"السودان بها أعداد ضخمة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الهاربين من مصر ، وفي السنوات الماضية كانوا يُعانون بشدة بسبب إهمال الجماعة لهم ، أما الآن فقد تفاقمت معاناتهم بعد أن عزل الجيش عمر البشير الذي يأويهم".
وأضاف:" هم الآن في موقف حرج جدًّا ، ومن المنتظر ترحيلهم لمصر أو طردهم من السودان ، هذا في الوقت الذي لا تتحمل تركيا أي أعداد إضافية من الإخوان ، بل إن أوضاع الإخوان الهاربين لتركيا في سوء واضح ، ويواجهون صعوبات في التعايش والعمل والإقامة وإيجار المساكن".
وأكد الداعية السلفي أن الإخوان أصبحوا عبئا على داعميهم:" هذا غير الخلافات بينهم والتخوين وحرب الفضائح العلنية ، وكل هذه الأزمات تُسارع باستسلام الإخوان وداعميهم ، بعد أن أصبحوا عبئًا على الأنظمة التي تمولهم".
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