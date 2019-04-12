أردوغان: ما يحدث فى السودان انقلاب عسكرى

رفض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بيان القوات المسلحة السودانية بشأن عزل الرئيس عمر البشير واحتجازه فى مكان آمن. ووصف "أردوغان"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية"، ما حدث فى السودان بـ"الانقلاب العسكرى"، داعيًا الشعب السودانى الشقيق إلى اختيار الديمقراطية. Advertisements أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.

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