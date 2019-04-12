قائد قوات الدعم السريع السوداني ينحاز للمتظاهرين.. ويعتذر للمجلس العسكري

في تطور سريع في المشهد السوداني عقب عزل الجيش للرئيس السابق عمر البشير أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان، الفريق محمد حمدان حميدتي، اليوم الجمعة، اعتذاره عن المشاركة في المجلس العسكري الانتقالي.

وأكد حميدتي في بيان له انحياز قواته لخيارات الشعب السوداني قائلا : " أود أن أعلن لعامة الشعب السوداني أني كقائد لقوات الدعم السريع قد اعتذرت عن المشاركة في المجلس العسكري منذ يوم 2019/4/11 (الخميس)، وسوف نظل جزءا من القوات المسلحة، ونعمل لوحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان وحماية الشعب السوداني».

وأضاف حميدتي: «البلاد تمر بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة تحتاج منا لعمل مشترك تحت مظلة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى كجهة قومية».

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وكان قائد قوات الدعم السريع قد أعلن في وقت متأخر أمس (الخميس) انحيازه للشارع السوداني في مطالبه بنقل السلطة لحكومة انتقالية مدنية، مؤكداً أن قواته ترفض أي حلول لا ترضي الشعب السوداني.

وكان وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، أعلن في وقت سابق أمس الإطاحة بالرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لمدة عامين.