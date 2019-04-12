ريال مدريد يقترب من خطف صفقة برشلونة

أرسل فريق ريال مدريد كشافين لمتابعة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الذي يلعب هذا الموسم بين صفوف آينتراخت فرانكفورت معارا من بنفيكا البرتغالي، بهدف تقييم مستوى اللاعب في المباريات الهامة، وفقاً لما ذكرته تقارير صحافية الجمعة.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن الريال أرسل كشافين لمتابعة أداء اللاعب في مباراة آينتراخت أمام بنفيكا الذي أعاره للنادي الألماني مع خيار للشراء بـ12 مليون يورو، في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفي هذه المباراة التي انتهت بفوز آينتراخت 4-2 على مضيفه البرتغالي، لم يمر أداء المهاجم الصربي مرور الكرام، حيث سجل أول هدفي بنفيكا في اللقاء.

ومنذ بداية الموسم، سجل يوفيتش 25 هدفاً وصنع 6 في 37 مباراة بكل المسابقات.