فرنسا تعرض استقبال 20 مهاجرا من سفينة انقاذ عالقة في المتوسط

عرضت فرنسا اليوم الجمعة استقبال 20 من المهاجرين على متن سفينة انقاذ عالقة في البحر المتوسط منذ تسعة أيام بعد أن منعتها إيطاليا ومالطا من الرسو في أي من موانئ الدولتين.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، بعد محادثة مع نظيره المالطي مايكل فاروجيا إن ألمانيا "وعدة دول أوروبية الأخرى" سترغب في استقبال مهاجرين من سفينة الإنقاذ "إيلان كردي" إذا ما سمح لهم بالنزول في مالطا.

وتأتي الخطوة الفرنسية بعد يوم من مناشدة أطلقتها ثلاث وكالات تابعة للامم المتحدة بإنزال 62 مهاجرا من على متن السفينة إلى ميناء آمن في أقرب وقت ممكن بعدما جرى انقاذهم في عرض المتوسط.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في بيان مشترك إن جميع من تم إنقاذهم تعرضوا لإنتهاكان حقوقية في ليبيا.

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وتم نقل سيدتين مريضتين من على متن السفينة، التي تقوم بتشغيلها مجموعة "سي- أي" للانقاذ، في وقت سابق هذا الأسبوع إلى مالطا.

ونجحت دولتا المواجهة، مالطا وإيطالبا، بشكل فعال في إيقاف سفن المساعدات الإنسانية من إنزال المهاجرين، وسط غياب اتفاق أوروبي بشأن من يتولى مسؤلية هؤلاء الذين يتم انقاذهم في البحر.

وينصب اهتمام دول أوروبا حاليا على توفير الدعم لخفر السواحل الليبي، والذي يعترض قوارب المهاجرين ويعيدهم مرة أخرى إلى ليبيا.

ودعا مسؤولو الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي إلى أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في هذه السياسة، بسبب الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا، والتي تشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب.