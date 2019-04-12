شاهد.. إطلاق صاروخ "فالكون هيفي" الأقوى في العالم حاملا قمرا سعوديا

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء اليوم الجمعة، مقطع فيديو لإطلاق شركة شركة سبيس إكس الصاروخ «فالكون هيفي»، أقوى صاروخ قيد التشغيل في العالم، في أولى مهماته التجارية، حاملا قمرا اصطناعيا سعوديا.

وانطلق «فالكون هيفي» من منصة الإقلاع في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، في الساعة 22:38 بتوقيت جرنيتش ووضع في المدار القمر الاصطناعي «عربسات-6 إيه» البالغ وزنه 6 أطنان على ارتفاع 36 ألف كيلومتر، وحصلت هذه العملية بعد 34 دقيقة من الإقلاع.