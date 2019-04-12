الأهلي يجهز مفاجأة قوية لصن داونز

استقر الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استمرار المغربي وليد أزارو، في قيادة هجوم الفريق أساسيًا، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، والمقرر لها السبت المقبل.

ويأتي قرار لاسارتي، بعد أن ظهر اللاعب بمستوى طيب خلال لقاء مصر المقاصة الأخير، وأحراز هدف ساعد فريقه بالفوز بهدفين مقابل هدف وحيد، بالدوري العام.

كما ينوي المدير الفني، استمرار الثنائي ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، في خط الدفاع، عقب تعرض سعد سمير للإصابة، وتواضع مستوى أيمن أشرف في مواجهة صن داونز، بلقاء الذهاب.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز غدٍ السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن المارد الأحمر تلقى هزيمة بخماسية دون رد ذهابًا.