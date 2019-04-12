المجلس الانتقالي يلتقي القوى السياسية اليوم

التاريخ: 12-أبريل-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة وسط رفض المعارضة للمرحلة الانتقالية العسكرية، أعلن المجلس العسكري الانتقالي تأجيل الإعلان عن أسماء أعضائه لإجراء مزيد من التشاور. وبحسب “سونا”، فإن اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس الانتقالي ستعقد لقاء جامعاً مع القوى السياسية بعد ظهر الجمعه. كما ستعقد اللجنة السياسية العسكرية قبل ذلك مؤتمراً صحافياً لكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية. Advertisements ويستعد المجلس العسكري الانتقالي إلى إعلان خطته للمرحة الانتقالية التي تمتد لعامين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء أعضائه بعد لقائه القوى السياسية في البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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