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المجلس العسكري: لن نسلم البشير للخارج‎ وسيحاكم في السودان

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 12-أبريل-2019

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أكد المجلس العسكري الانتقالي أنه لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير لأي محكمة خارجية التزاما بقيم السودان وموروثاته.

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وقال الفريق أول ركن عمر زين العابدين رئيس اللجنة السياسية المكلفة من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في المؤتمر الصحفي الذي عقده بوزارة الدفاع، إن الرئيس السابق معتقل في مكان آمن ولن يتم تسليم أي سوداني حتى المتمردين المطلوبين للخارج خلال فترة حكم المجلس، إلا إذا كان للحكومة المقبلة رأي آخر، مؤكداً حسب سونا أنه ستتم محاكمة البشير ومحاسبته في محاكم داخلية وذلك ليس انحيازا له وإنما انحيازا للسودان وقيمه. وقال “لن نقبل أي مزايدات في ذلك”. وأقر بإعتقال كل المسؤولين التنفيذيين في الحكومة السابقة .

وأكد حرص المجلس على العمل على تحقيق مطالب المحتجين، متعهدا بتقديم كل  من يثبت تورطه في قضية للعدالة لمحاكمته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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