المجلس العسكري يقر بقياده بن عوف للتغيير

أقر المجلس العسكري الانتقالي بأن الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف والفريق صلاح قوش هم قادة التغيير الذي تم.

وأكد رئيس اللجنة السياسية المكلفة من رئيس المجلس العسكري الفريق أول عمر زين العابدين في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بوزارة الدفاع رداً على سؤال حول رفض المتظاهرين لابن عوف وصلاح قوش أكد حرص المجلس على عدم حدوث شرخ في المنظومة الأمنية والدفاعية بالسودان، مبينًا أن القادة العسكريون لا يبيعون أنفسهم لشخص أو صداقات، وقال حسب سونا إن الحديث عن إزاحتهم محاصصات، داعياً الشعب السوداني كافة للبحث عن سبيل آمن للخروج من الأزمة الحالية.

وحول اتهام المجلس بأنه صنيعة حزب المؤتمر الوطني وصفه بأنه (هراء)، مبينًا أن وزير الدفاع ومدير الشرطة ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني وقيادة الدعم السريع من الحلقات القوية في حفظ الأمن.

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وامتدح قوات الدعم السريع واعتبرها قوة إضافية للسودان، وقال “هي قوى منضبطة ومسئولة ولن نستطيع أن نوفيها حقها تجاه ما قامت به نحو السودان”.

وحول الدفاع الشعبي قال إنها مؤسسة قامت بقانون وهي طاقات الشعب السوداني وإذا ثبتت أي أخطاء منها ستتم معالجتها.

الخرطوم (كزش نيوز) .