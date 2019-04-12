قائد “الدعم السريع” يعتذر عن المشاركة بالمجلس العسكري

اعتذر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دلقو حميدتي عن المشاركة في المجلس العسكري الذي تولى السلطة في السودان الخميس، بعد عزل عمر البشير من الرئاسة.

وجاء اعتذار حميدتي، بحسب ما قاله مسؤول في “الإعلام الإلكتروني” التابع للجيش، بعد مشاورته من قبل المجلس في ذلك.

وكان رئيس المجلس العسكري عوض بن عوف قد أعلن تأجيل الإعلان عن أسماء المجلس لإجراء مزيد من المشاورات.

في سياق آخر، عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، يوم الجمعة، مؤتمراً صحافياً، أشار فيه إلى الخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها في الفترة المقبلة، مشدداً على أن المجلس لم ينفذ أي انقلاب، ولكن “نحن أتينا استجابة لرغبات الشعب السوداني ولتأمين السودان”.

وقال الفريق أول عمر زين العابدين، رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مشدداً: “لسنا طامعين في السلطة”.

وأكد أن الرئيس البشير تم التحفظ عليه، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين. كما شدد على أن المجلس العسكري الانتقالي لن يسلم البشير للجنائية، كما لن يسلّم المجلس أي سوداني لجهات خارجية.

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وبحسب العربية نت أضاف: “مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث”، مضيفاً: “مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية”، مشدداً على أن المجلس سيحاكم “كل فاسد أيا كان”.

ودعا زين العابدين إلى الحوار لتنظيم العمل السياسي، مشيراً إلى أن أولوية المجلس العسكري الأمن والاستقرار، وأشار إلى أن بن عوف والغوش من رموز النظام السابق لكنهما قادة التغيير.

وكان زين العابدين قد قال في المؤتمر الصحافي إن اللجنة الأمنية للمجلس العسكري ستضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع التي وصفها بالمنضبطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .