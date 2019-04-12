نيبال تحظر لعبة "بابجي" عبر الإنترنت بسبب تأثيرها النفسي

فرضت نيبال حظرا على لعبة النجاة عبر الإنترنت (بابجي)، بعدما أعرب آباء عن مخاوفهم من تأثيراتها النفسية السلبية على الأطفال والمراهقين.

وقال سانديب أذيكاري، المتحدث باسم هيئة الاتصالات في نيبال، إنه جرى توجيه موفري خدمات الانترنت لحظر لعبة "بلاير اننونز باتِل جراوندز" والمعروفة باسم "بابجي".

وبحثت نيبال فرض حظر على اللعبة في أعقاب انتحار صبي يبلغ من العمر 16 عاما، والذي تردد أن أمه كانت توبخه بسبب إهدار وقته في اللعب عبر الانترنت.

ويمكن ممارسة اللعبة التي طورتها شركة "بابجي" الكورية الجنوبية في عام 2017، على أجهزة الحاسوب المكتبي ومشغل ألعاب الفيديو والهواتف الذكية، حيث يهبط حوالي 100 لاعب في مكان واحد، جزيرة على سبيل المثال، ليخوضوا معركة حتى الموت فيما بينهم. واللاعب الذي ينجو يفوز باللعبة.

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وقال آباء في نيبال لوسائل إعلام محلية إنه بدا على أطفالهم سلوكيات عنيفة بسبب ممارسة "بابجي".

وذكر أذيكاري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): قدم الأباء التماسا أمام محكمة المقاطعة يطالبون بحظر اللعبة.

وأصدرت المحكمة أوامر للشرطة بالتشاور مع الأطباء النفسيين، الذين أوصوا بحظر اللعبة بسبب تأثيرها السلبي على الأطفال والمراهقين.

ولم تعلق الشركة على قرار الحظر.