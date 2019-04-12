وقالت الوكالة، إن الفلسطينيون الغاضبون يرون أن الخطة الجديدة لن تكلل بالنجاح، مؤكدين أن ترامب ينحاز لإسرائيل.
وانهارت آخر جولات محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2014.
ووفقا للوكالة، فمن المتوقع أن يعلن ترامب بعد الانتخابات عن خطة إدارته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط، وإذا تضمنت الخطة تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين فمن المرجح أن يعترض حلفاء نتنياهو المحتملون من اليمين المتطرف.
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: مستشار ترامب وصهره يعملان على خطة سلام إسرائيلية فلسطينية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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