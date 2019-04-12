رويترز: مستشار ترامب وصهره يعملان على خطة سلام إسرائيلية فلسطينية جديدة

ذكرت وكالة "رويترز"، أن فريق يقوده مستشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" وصهره "جاريد كوشنر"، يعملون على خطة سلام إسرائيلية فلسطينية جديدة، لم يكشف عن تفاصيلها.

وقالت الوكالة، إن الفلسطينيون الغاضبون يرون أن الخطة الجديدة لن تكلل بالنجاح، مؤكدين أن ترامب ينحاز لإسرائيل.

وانهارت آخر جولات محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2014.

ووفقا للوكالة، فمن المتوقع أن يعلن ترامب بعد الانتخابات عن خطة إدارته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط، وإذا تضمنت الخطة تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين فمن المرجح أن يعترض حلفاء نتنياهو المحتملون من اليمين المتطرف.

