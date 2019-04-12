المجلس العسكري: سنفك الحصار عن البلاد.. وهذا عقاب الفاسدين

وأشار زين العابدين، خلال مؤتمر صحفى، أنهم سيتواصلون خارجيا لفك الحصار عن السودان، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي المتردى كان مسيرة 30 عاماً، وليس لدينا حل فورى لهذه المشاكل، لكن الحكومة التي ستُشكل ستعمل على حلول جذرية.
وأضاف عضو المجلس الانتقالى العسكرى، أن الحديث عن إلغاء الدستور هو تعطيل فقط لأن قانون الطوارئ يعطل الدستور بشكل فورى، موضحاً أن اللجنة الأمنية لديها كلها الأسماء التى تم التحفظ عليها.
وتابع زين العابدين، أى شخص سيثبت فساده سيتم اعتقاله فوراً، واللجنة الأمنية تواصلت مع القوى السياسية المختلفة، مؤكداً أن السودان بلد عظيم ولديه خيرات، ونحن نريد التغيير، مشيراً إلى أن الرئيس عمر البشير متحفظ عليه حالياً، وأى شخص سيحاسب على مقتل أى متظاهر.
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