القبض على جماعات قامت بنهب وحرق مباني حكومية بكسلا….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم عدد من معتادي الإجرام بمدينة حلفا الجديدة بولاية كسلا مباني حكومية وقاموا بنهبها وحرقها قبل أن تلقى السلطات الأمنية القبض على عدد (20) متهماً وتوقيفهم برئاسة شرطة حلفا الجديدة، وقال شهود عيان حسب صحيفة آخر لحظة أمس، أن عدد من معتادي الإجرام تمكنوا من الدخول إلى مبنى اتحاد العمال بحلفا وقاموا بسرقة عدد (200) أسطوانة غاز، وكمية من المراوح والمكيفات والأثاثات، كما غارت مجموعة أخرى على مبنى المؤتمر الوطني ونهبه وحرقه إلى جانب نهب مبنى المحلية وتحطيم المكاتب وتمزيق الأوراق، وهاجمت مجموعة أخرى على عدد من المحلات التجارية وقاموا بنهبها، حيث تمكنت قوة من الجيش والشرطة في السيطرة على الوضع بالمحلية وألقت القبض على المتهمين واستطاعت أسترداد بعض المسروقات من المتهمين.