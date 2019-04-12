هذا موقف الأردن الرسمي بشأن ما يجري في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الأردن اليوم الجمعة، موقفه الرسمي، بشأن ما يجري من السودان، غداه إعلان الجيش عن عزل واعتقال الرئيس عمر البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لمدة عامين.

جاء ذلك على لسان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التي قالت إن “المملكة تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة وتؤكد أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق”.

وأكدت الوزارة في بيان “وقوف الأردن إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق”.