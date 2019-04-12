وأضاف عضو المجلس الانتقالى العسكرى، خلال مؤتمر صحفى، أن المجلس يرحب بالحوار مع الحركات السودانية المسلحة لوضع حد للحروب، مشيراً إلى أن اللجنة الأمنية تضم قائدي الشرطة والأمن وقائد قوات الدعم السريع، وهدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم.
وتابع زين العابدين، أن الحكومة السودانية المقبلة ستكون مدنية، وأن الفترة الانتقالية لعامين فى السودان قد تتقلص إذا تحققت النتائج المرجوة، مشيراً إلى أنه لم نحيد عن مطالب المتظاهرين ولكن لابد من حماية البلاد من الفوضى، قائلا:"نحن أبناء سوار الذهب وجئنا من أجل مطالب المتظاهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العسكري: نحن أبناء سوار الذهب.. وهكذا نرى مطالب المتظاهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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