اللجنة الأمنية بالسودان: ندير حوارا للخروج من المطب

عقدت اللجنة الأمنية للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الجمعة، مؤتمراً صحافياً.

وقال الفريق زين العابدين المتحدث باسم اللجنة إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع.

وأشار إلى أن اللجنة الأمنية العليا قررت أن يحدث تغيير في السودان عندما لم تحصل على تجاوب من النظام مع مطالب المعتصمين.

وأضاف: "مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث ونحن غير طامعين في السلطة".

وقال إن "هدفنا حماية مطالب المحتجين ونحن جزء من مطالبهم".

ورحب رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري في السودان: بالحركات المسلحة قائلاً" ندير حوارا لخروج السودان من المطب".

