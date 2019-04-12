المجلس العسكرى بالسودان: لم نأت بحلول.. وهذه أهدافنا

وأضاف الفريق زين العابدين، خلال مؤتمر صحفى، أن الجيش لم يأت بحلول، والحلول ستأتى من المحتجين، وكذلك الأفق السياسة والاجتماعية وغيره، مشيراً إلى أن الأزمة الحالية في البلاد كانت تتطلب حلولا شاملة.
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