13 قتيل وعشرات الجرحى خلال موجة احتجاجات يوم ١١ ابريل

أسفرت الاحتجاجات الواسعة التي نظمت في العاصمة السودانية، الخرطوم، ومدن أخرى الخميس عن مقتل 13 شخص، على الأقل، وعشرات الجرحى.

وقال لجنة اطباء السودان المركزية في بيان لها، إن حصيلة يوم امس 13 شهيدا بمختلف مدن السودان والعدد الاكبر من اقليم دارفور ولاية شمال دارفورالفاشر وولاية جنوب دارفور نيالا وولاية وسط دارفور زالنجي.

وأضاف أن عدد القتلى خلال الاعتصام المستمر منذ 6 ابريل وصل إلى 35 شخصا.

وخرج ملايين السودانيين إلى ساحة القيادة العامة للقوات المسلحة وشوارع الخرطوم ومدن أخرى عقب اعلان الجيش بتنحي الرئيس عمر البشير عن السلطة للانتصار الا انها تحولت الي المطالبة باسقاط بن عوف رئيس المجلس العسكري ووزير الدفاع ونائب الرئيس السابق .

ادناه نص بيان لجنة اطباء السودان المركزية :

لجنة أطباء السودان المركزية

١٣ شهيد حصيلة يوم ١١ ابريل

١٣ شهيد جدد ارتقت ارواحهم الطاهرة في يوم الخميس ١١ ابريل برصاص قوات النظام وكتائب الظل كالآتي :

- شهيدان : الخرطوم في موقع الاعتصام بالقيادة العامة وشمبات.

- شهيد واحد : مدينة عطبرة.

Advertisements

- شهيدان : مدينة ود مدني.

- ٨ شهداء : مدينة زالنجي بوسط دارفور.

بهذا ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية الاعتصام في ٦ ابريل إلى ٣٥ شهيد.

بالإضافة لوقوع المئات من الاصابات بمختلف مدن السودان المنتفضة، منها ٣٩ حالة خطيرة، ٣٠ حالة بمدينة الخرطوم، وحالتان بمدينة ود مدني، و٤ حالات بمدينة كسلا، و٣ حالات بمدينة زالنجي نتجت جميعها عن استخدام الرصاص لاقتناص المصابين في الرأس والصدر والبطن.

#اعتصام_القيادة_العامه

#لم_تسقط_بعد

#الشارع_بس

إعلام اللجنة

١١ أبريل ٢٠١٩م