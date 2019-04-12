تلتقي اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الجمعة في السادسة والنصف مساء اليوم بمباني وزارة الدفاع السادة أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء كل من الدول العربية، دول الترويكا وأمريكا، الدول الأفريقية والأسيوية المعتمدين لدى الخرطوم كل على حده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة العسكرية تلتقي اعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.