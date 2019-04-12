ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻵﻥ ينتقد بيان ابن عوف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺻـﻼﺡ ﺍﻵﻥ ﺣﺴﻦ ﺭﺯﻕ، ﺑـﻴـﺎﻥ ﻭﺯﻳــﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺭﻛﻦ ﻋﻮﺽ ﺍﺑﻦ ﻋﻮﻑ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﺰﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ، ﻭﺍﻋﻼﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﺮ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺼﻐﺮ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟــﻮﺍﻥ ﺍﻟﻄﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ. ﻭﻗـﺎﻝ ﺭﺯﻕ بحسب “ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ” ﺃﻣــﺲ، ﺇﻧـﻪ ﻣـﺪﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﻛـﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻷﺣــﺰﺍﺏ ﻣـﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺷـﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿـﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺭﻣﻮﺯ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ. Advertisements ﻭﻋﺎﺩ ﺭﺯﻕ ﻟﻴﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﺣﺘﻮﻯ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﺷﻤﻠﺖ ﺍﻗﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﺍﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﻤﻤﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺤﺮﻛﺔ ﺍﻻﺻــﻼﺡ ﺍﻵﻥ ﺑـﻀـﺮﻭﺭﺓ ﺍﻷﺧــﺬ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺒﺎﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺠﻨﻴﺐ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻱ ﻣﺂﻻﺕ ﺗﻀﺮ ﺑﻬﺎ. اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز المادة السابقة أميركا تمتنع عن وصف ما حدث في السودان بالانقلاب المقالة القادمة هذا موقف الأردن الرسمي بشأن ما يجري في السودان

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