شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بيان القوات المسلحة بعزل عمر البشير واعتقاله وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لفترة عامين، بـ(الانقلاب). وقال أردوغان في كلمة له أمس، “نؤيد الشعب وننتظر منه أن يدخل فوراً وبأقصر وقت ممكن إلى الفترة الديمقراطية وأن يختار الديمقراطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: بيان الجيش بعزل البشير “انقلاب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.