الخليج 365 : أكد المهندس طارق دفع الله المدير العام للشركة العربية بمنطقة اقدي بمحلية التضامن إهتمام مجلس ادارة الشركة بالانفتاح وزيادة وتوسعة المساحات الزراعية هذا الموسم عبر خطة طموحة . وأشار إلى إجازة الخطة في اجتماع مجلس الادارة السابق مع استصحاب المعوقات والمشاكل مبينا أن الشركة ستبذل قصارى جهدها لتاهيل الآليات والمعدات وفق خطة عامة وبديلة . واضاف طارق أن الشركة بالتنسيق مع الهيئة العربية للانماء الزراعي تسعي لاستهداف مساحات واسعة بالتقانة في الموسم الجديد بهدف زيادة الانتاج مضيفا ان الجهود مصوبة لزراعة ١٠٠ الف فدان مشيرا الي ان البداية الفعلية تبدأ بالتركيز على توفير المدخلات والسعي لتكثيف الجهود من اجل استكمال الجاهزية . وابان ان هناك مساحة احتياطية لزراعة محصول الذرة والاهتمام بمراجعة الغيط وتغطية المساحات الخالية كافة بالمحصولات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشركة العربية بالنيل الازرق: الاهتمام بزيادة الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.