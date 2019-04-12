خبير إقتصادى : ازمة السيولة تهدد الموسم الزراعى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال بروفيسور محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان تفاقم ازمة السيولة يهدد حصاد محاصيل الموسم الزراعى الشتوى وكافة الانشطة الاقتصادية. وطالب الجاك فى تصريح (لسونا) بتقريب وجهات النظر بين صناع السياسات الاقتصادية من الخبراء ومتخذي القرارات الاقتصادية حول ايجاد سبل لمعالجة هذه الازمة الذى كان من المفترض ان تشهد انفراجا على خلفية وعود كبار المسؤولين في الحكومة بوضع حد لهذه الازمة يصورة جذرية فى مارس المنصرم مشيرا الى ان هناك خلل فى معادلة نسبة الاوراق النقدية الى حجم الناتج المحلى الاجمالى مما يستوجب طباعة المزيد من النقود .

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